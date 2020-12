per Mail teilen

Die katholische KiTa Maria Königin in Trier ist im Finale für den Deutschen Kita-Preis 2021. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. In den kommenden Monaten führten Experten digitale Interviews mit der Kita-Leitung, den Fachkräften, dem Träger und holten sich Eindrücke von den Familien. Die Preisträger werden laut Kita-Preis im Frühjahr 2021 bekanntgegeben. In der Kategorie „Kita des Jahres“ würden fünf Einrichtungen ausgezeichnet. Der Erstplatzierte bekomme 25.000 Euro, vier weitere Kitas bekämen jeweils 10.000 Euro.