Die Kita St. Amandus in Kordel wurde vom Hochwasser Mitte Juli stark beschädigt. Dennoch kann sie in ein paar Tagen wieder öffnen, und zwar an einem neuen Standort.

Das Hochwasser hat in der Kita Kordel alles zerstört. Ilka Ensch Die Spielsachen der Kita wurden vom Hochwasser kontaminiert. Ilka Ensch Nichts stand dort, wo es mal war. Ilka Ensch Der Spielplatz der Kita in Kordel stand nach dem Hochwasser komplett unter Wasser. Ilka Ensch Viele Freiwillige haben geholfen, die Spielsachen und Möbel zu reinigen und umzuziehen. Nachher mussten sie trotzdem entsorgt werden. Marco Bamberg Haben es gemeinsam ermöglicht, dass Kita und Grundschule nun unter einem Dach wohnen: Grundschulleiter Marco Bamberg und Kitaleiterin Ilka Ensch. SWR Lara Bousch