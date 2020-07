Wegen eines Corona-Falls hat das zuständige Gesundheitsamt die Kita in Bergweiler in der Eifel präventiv geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gestern Abend bekannt gegeben. In der Mitteilung heißt es, ein Kita-Kind sei positiv auf COVID-19 getestet worden. Dieser Fall sei gestern bekannt geworden. Auch bei weiteren Kindern der Kita, die ebenfalls Krankheitssymptome gezeigt hätten, habe man einen Corona-Test durchgeführt. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wurden alle Kinder und das Betreuungspersonal der Kita in Bergweiler aufgefordert, sich Zuhause in Quarantäne zu begeben. Dabei handele es sich um etwa 100 Personen. Am Dienstag sei für sie eine Reihentestung vorgesehen.