Weil ein Kind positiv auf Covid-19 getestet worden ist, wird die Kita in Bergweiler in der Eifel präventiv geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Freitagabend bekannt gegeben. In der Mitteilung des Kreises ist außerdem von weiteren Kita-Kindern mit Krankheitssymptomen die Rede. Diese seien heute getestet worden. Alle Kinder der Kita Bergweiler und das Betreuungspersonal seien aufgefordert worden, sich in häusliche Isolierung zu begeben. Der Kreisverwaltung zufolge handelt es sich um rund 100 Personen. Eine Reihentestung sei für Dienstag vorgesehen.