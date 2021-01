Um Erzieherinnen und Erzieher zu schützen, fordert die katholische Kita GmbH Trier von der Landesregierung, sie früher gegen das Coronavirus impfen zu lassen als bisher vorgesehen.

Der Träger von 151 Kindertagesstätten in der Region Trier hat an die Landesministerien Bildung und Arbeit geschrieben. Konkret will die Kita GmbH, dass die Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit Menschen über 70 geimpft werden und mit anderen Berufsgruppen, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Abstand zu Kindern nur schwer einzuhalten

Als Grund nennt die Kita GmbH Trier, dass die AHA-Regeln in den Kitas nur eingeschränkt umgesetzt werden können.

Mehr Anerkennung für Erzieherinnen und Erzieher in Pandemie-Zeiten

Außerdem wünscht sich die Kita GmbH Trier von der Landesregierung mehr Anerkennung für ihr Personal und eine klare Kommunikation bei den Corona-Beschlüssen des Landes.

Appell: Eltern sollen Kinder zu Hause betreuen

In der vergangenen Woche appellierte die Kita Gmbh an Eltern, ihre Kinder in der Corona-Zeit möglichst zu Hause zu betreuen. Derzeit werde etwa ein Viertel der Kinder in ihren Einrichtungen der Region Trier betreut. Die Einrichtungen der Gesellschaft arbeiten nach eigenen Angaben im Regelbetrieb. Eltern sollten ihre Kinder daher nur bei dringendem Bedarf zu bringen. Das solle verhindern, dass das Coronavirus sich weiter ausbreite.