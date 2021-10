Die Kirner Brauerei in Kirn an der Nahe (Landkreis Bad Kreuznach) wurde 1798 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hauptabsatzgebiet von Kirner sind die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld sowie Teile des Rhein-Hunsrücks-Kreises. Aber auch in Rheinhessen, an der Mosel und im Saarland wird in Gaststätten das Kirner Bier ausgeschenkt.