Einbruch bei Seniorin in Kirn

per Mail teilen

Ein unbekanntes Paar ist am Morgen in ein Einfamilienhaus in Kirn eingebrochen. Nach Polizeiangaben hatte die 90-jähirge Bewohnerin im Obergeschoss des Hauses geschlafen. Die Frau sei wach geworden, als die Täter ins Schlafzimmer kamen. Sie sollen ihr mehrmals mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben und schließlich geflüchtet sein. Laut Polizei erbeuteten sie Schmuck im Wert von 2.000 Euro. Nach der Beschreibung der Seniorin sind beide Täter etwa 1 Meter 70 groß, schlank und haben dunkle Haare.