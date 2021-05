Maria Wagner: "Die Kirche ist einfach ein Zufluchtsort. Sie war Geheischnis (*Hunsrücker Ausdruck für einen vertrauten Ort, an dem man sich wohlfühlen kann). Wenn man drin war, war man für sich, man kam heim, man war verbunden und das fällt einfach weg. Man hat in der Kirche frohe Stunden, traurige Stunden, man hat alles erlebt. Man hat auch Gemeinschaft erlebt, auch wenn das in der letzten Zeit wegen der Corona-Pandemie weniger wurde. Und das fällt nun alles weg. Das ist sehr schwer.