per Mail teilen

Bei der Genehmigung für den Umbau der ehemaligen Kirche „Maria Königin“ in Trier Pallien zu einem Mehrfamilienhaus wurden Brandschutzvorgaben nicht ausreichend beachtet. Ein Hausbesitzer hatte mit einem Eilantrag gegen die Stadtverwaltung vor dem Verwaltungsgericht Trier Erfolg, teilte das Gericht mit.

Die Kirche „Maria Königin“ in Trier-Pallien wurde Ende der 50er Jahre gebaut und vor vier Jahren profaniert. Jetzt will eine Projektgesellschaft die ehemalige Kirche zu einem Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen umbauen. Die Trierer Stadtverwaltung hatte dafür im Juni vergangenen Jahres die Baugenehmigung erteilt. Dabei wich die Verwaltung allerdings von den Brandschutzvorschriften der Landesregierung ab, so die Richter. Auch auf den Brandschutz der Nachbargrundstücke sei nicht genug Rücksicht genommen worden. Die Stadtverwaltung kann gegen die Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.