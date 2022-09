Die Restaurierung des Wandfreskos von August Gustav Lasinsky ist die letzte "große" Baustelle in der Stadtkirche St. Gangolf in Trier. Das 115 Quardratmeter große Wandgemälde entstand 1850. Das monumentale Fresko war in der Vergangenheit mehrmals übermalt worden. Ein durch das marode Dach entstandener Wassersschaden hatte das Fresko zustätzlich stark beschädigt.