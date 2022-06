Endlich wieder Popcorn und Blockbuster im Kino Daun

Diese Kinos in der Region Trier öffnen wieder

Das Cinemaxx Trier, das Movietown in Hoppstädten-Weiersbach, das Moselkino Bernkastel-Kues, die Kinopaläste in Daun und Wittlich, das Eifel-Kino Prüm und die Eifel-Film-Bühne Hillesheim haben auf ihren Internetseiten mitgeteilt, dass sie am 1. Juli wieder öffnen.

Das Broadway-Filmtheater Trier bietet seit Ende Juni Open-Air-Kino im Nells Park an und wird voraussichtlich ab August Filme in den eigenen Sälen zeigen.

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt im Kino ein Abstandsgebot, die Maskenpflicht bis zum Platz und im Innenbereich eine Testpflicht.