An der Mittelmosel und der Saar soll in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie das Projekt Kinderwingert stattfinden. Dabei können Kinder ab März im Weinberg lernen wie Winzer arbeiten. Dabei geht es unter anderem darum, wie man Reben richtig zurückschneidet und bindet. Jedes Kind hat dabei seinen eigenen Rebstock, für den es verantwortlich ist. Den Kindern soll bei der Arbeit im Weinberg die Weinbautradition und -kultur der Region nahegebracht werden. Zudem werde vermittelt, dass der Weinberg ein Lebensraum für viele seltene Insekten, Tiere und Pflanzen ist. Die Kurse werden von Kultur- und Weinbotschaftern in Saarburg, Triitenheim und Traben-Trarbach angeboten. Das Projekt Kinderwingert gibt es seit 2011 an der Mosel. 2019 wurde es an die Saar ausgeweitet.