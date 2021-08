per Mail teilen

Die ersten Kindertagesstätten in der Region Trier sind seit Montag wieder im Regelbetrieb geöffnet. Das heißt, die Kinder können die Einrichtungen wieder ganz normal, wie vor der coronabedingten Schließung besuchen.

Da einige Kinder die Kindergärten lange nicht besucht hätten, müssten sie erst wieder an den neuen Alltag gewöhnt werden. Das ist nach Angaben der Katholischen Kita gGmbH Trier eine Herausforderung.

Der Kita-Alltag selbst ist mittlerweile aber lockerer als in den vergangenen Wochen. Deutlich wird das zum Beispiel in der Kindertagesstätte in Trier-Kernscheid. Dort dürfen die Kinder wieder durch die Gänge rennen.

Gruppenübergreifendes Spielen möglich

Im eingeschränkten Regelbetrieb war das nach Angaben von Kita-Leiterin Susanne Frank nicht möglich, weil die Kinder in ihren Gruppenräumen bleiben mussten. Das sei jetzt anders. Nun könnten auch Kinder aus verschiedenen Gruppen wieder miteinander spielen.

Hygiene-Regeln werden trainiert

Um die noch geltenden Hygieneregeln besser nachvollziehen zu können, basteln die Kinder in einigen Kitas gemeinsam entsprechende Plakate. In Trier-Kernscheid wurde das Ganze vergangene Woche gemeinsam geübt, erzählt Susanne Frank.

Hände waschen, die Niesetikette und das Husten. Und dann durften sie das alle mal vormachen. Und jeder konnte das ganz prächtig. Selbst die Zweijährigen schaffen das ganz toll. Da habe ich keine Bedenken, dass die Kinder das nicht einhalten.

Große Zusammenkünfte werden vermieden

Nach Angaben der Stadt Trier wird in den städtischen Kindertagesstätten, je nach Größe, weiterhin darauf geachtet, große Zusammenkünfte von Kindern zu vermeiden.

Dadurch könnten im Notfall Infektionsketten besser nachvollzogen werden. Eltern müssten außerdem weiterhin in den Kindertagesstätten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ein Stück Alltag kehrt zurück

Einschränkungen die verkraftbar sind. Denn für die Kinder kehrt ein Stück Alltag zurück. In Kernscheid dürfen jetzt nämlich auch der Werkraum, die Leseecke und der Rollenspielraum endlich wieder genutzt werden.

Auch der gemeinsame Ausflug in die Turnhalle ist wieder möglich. Eine Erleichterung, die den Kindern deutlich anzumerken ist, sagt Susanne Frank.