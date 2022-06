Polizei sucht mutmaßlichen Kinderansprecher

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Kinderansprecher, der bereits zweimal in Zemmer-Roth aufgefallen ist. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde der etwa 50jährige Mann am Weiher gesehen, der mit einem weißen Kastenwagen unterwegs war. Der Mann hatte am 27. Mai aus seinem Kastenwagen ein achtjähriges Kind angesprochen und versucht, es mit Gummibärchen anzulocken. Der Mann wird als etwas korpulent beschrieben, er hat kurze, braune Haare und einen braunen, langen Bart bis zur Brusthöhe. Er trug einen karierten, roten Pullover. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.