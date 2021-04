per Mail teilen

Die Polizei hat drei Kinder zwischen 9 und 13 Jahren als Tatverdächtige für einen erheblichen Sachschaden auf einer Baustelle in Trier ermittelt. Die Drei haben den Ermittlungen zufolge am Sonntag, den 14. März ,elf Baumaschinenfahrzeuge und LKW beschädigt .Es sei Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden.

Durch Videoaufzeichnungen ermittelte die Polizei die Kinder. Diese hätten die Tat zugegeben. Als Grund hätten sie angegeben, dass es eine Mutprobe gewesen sei.