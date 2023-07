Junge in Idar-Oberstein mit Messer verletzt

Ein 12-Jähriger ist am Montagabend in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) mit einem Messer verletzt worden. Er erlitt leichte Stichverletzungen an der Hand und am Bauch und wurde in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat um 19:20 Uhr. Ein 21-Jähriger sei als Tatverdächtiger ermittelt worden. Dieser sei aber inzwischen entlassen worden. Ermittlungen zu Hintergründen dauern an Wieso es zu der Tat kam, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Auch wo sich die Tat abgespielt hat, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht bekannt. Der 12-Jährige habe dazu nichts Genaues sagen können. Der Tatverdächtige habe sich noch nicht geäußert. Zwischen dem Jungen und dem 21-jährigen Tatverdächtigen gebe es nach jetzigem Ermittlungsstand keine Verbindung. Zeugen sollen sich bei Polizei melden Zeugen, die Angaben zu der gefährlichen Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 06781-5610 erreichbar.