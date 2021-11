Kind in Bus vergessen

per Mail teilen

In Prüm ist gestern ein fünfjähriges Kind im Bus vergessen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Eltern das Mädchen als vermisst gemeldet, weil es nicht aus der Kindertagesstätte zurückgekommen war. Sonst wurde es immer mit einem Kleinbus nachhause gebracht, an diesem Tag war das nicht geschehen. Als die Mutter bei der Kita nachfragte, erfuhr sie, dass die 5-jährige in den Bus eingestiegen war. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer das kleine Mädchen offenbar vergessen hatte. Das Kind war etwa zwei Stunden allein im Bus und wurde dann wohlbehalten wieder zu den Eltern gebracht.