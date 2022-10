Kellner in Trier mit abgebrochener Bierflasche schwer verletzt

per Mail teilen

Ein Kellner einer Bar in Trier ist am frühen Samstagmorgen von einem Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte es zwischen den beiden einen Streit gegeben.

Der 36-jährige mutmaßliche Täter hatte dem Kellner laut Polizei unvermittelt eine Goldkette vom Hals gerissen. In der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Täter den Kellner dann mit einer abgebrochenen Bierflasche am Hals verletzt haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Der Täter flüchtete mit seiner Beute zu Fuß. Er wurde kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Die Beute sowie ein Teil der zum Zeitpunkt der Tat getragenen Kleidung konnten noch nicht aufgefunden werden, so die Polizei. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.