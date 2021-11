In den Jugendherbergen in der Region Trier gibt es keine Stornierungswelle seit dem Hochwasser. Wie das Jugendherbergswerk Rheinland-Pfalz und Saarland auf SWR-Anfrage mitteilt, stellt die aktuelle Coronalage eine größere Verunsicherung dar.

Die Hochwasserkatastrophe habe keinen größeren Einfluss auf die Buchungszahlen, anders als bei anderen touristischen Angeboten in der Region. In den Jugendherbergen Gerolstein, Hermeskeil, Manderscheid, Prüm und Trier gebe es für Juli und August rund 22.000 Übernachtungsbuchungen. Das seien fast so viele wie 2020, aber knapp 7.000 weniger als 2019 im gleichen Zeitraum. Die Gäste kämen überwiegend aus Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern, aber auch aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Man hoffe nun, dass sich die Coronalage in Herbst und Winter stabil entwickelt und es zu keinem weiteren Lockdown kommt, so ein Sprecher.