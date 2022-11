Seilbahn oder E-Bus: Streit um Petrisbergaufstieg in Trier

Der Stadtrat Trier stimmt am Donnerstag über das weitere Verfahren für eine künftige Verkehrsanbindung der Höhenstadtteile ab. Zur Diskussion stehen eine urbane Seilbahn oder eine neue Bustrasse zum Petrisberg hinauf.

Die Stadtverwaltung schlägt dem Stadtrat vor, sich für die Bustrasse auszusprechen. Denn diese wäre nach Berechnungen deutlich günstiger als die Seilbahn. Die Linke fordert dagegen in einem Antrag, sich für die Seilbahn offen zu halten.

Gutachten empfiehlt, nur Bustrasse zu prüfen

Die Stadtverwaltung hatte zuvor ein Gutachten in Auftrag gegeben. In dem Gutachten heißt es, eine Bustrasse sei günstiger. Allerdings kritisieren Wissenschaftler der Hochschule Trier und auch der Universität, dass das Gutachten nicht objektiv urteile. Die Wissenschaftler von "Scientists for Future" haben daher an die Stadtratsmitglieder im Vorfeld einen offenen Brief verfasst.

Alle Varianten diskutieren

Darin empfehlen die Wissenschaftler dem Stadtrat, eine ergebnisoffene Untersuchung durchzuführen, anstatt sich lediglich für eine Machbarkeitsstudie für die Bustrasse zu entscheiden.

Auch die Lokale Agenda 21 spricht sich dafür aus, eine Seilbahn als mögliche Option zu untersuchen. Demnach solle eine geplante Machbarkeitsstudie nicht nur die Bus- sondern auch eine Seilbahnvariante prüfen.

Die Wissenschaftler von Hochschule und Universität raten dem Stadtrat außerdem dazu, bei seiner Entscheidung das Fachwissen von Professoren einzubeziehen. Zu dem Thema gebe es schon umfangreiche Vorarbeiten der Hochschule Trier.

Verbindung zwischen Westen und Osten

Hintergrund der Debatte um den Petrisbergaufstieg ist, dass es bislang keine direkte Verbindung zwischen dem Trierer Osten und dem Westen gibt. Häufig kommt es auf der Strecke daher zu Staus. Sowohl die Seilbahn als auch die Bustrasse könnten nach Angaben der Stadt frühestens in zehn Jahren realisiert werden.