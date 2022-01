Viele Apotheker in der Region Trier wollen nicht gegen Corona impfen

Seit der neuen Impfverordnung dürfen auch Apotheker gegen Corona impfen. In der Region Trier überwiegen allerdings die Bedenken.

Es herrscht Hochbetrieb in den Apotheken in der Region Trier. Lange Warteschlangen vor den Schaltern sind an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück keine Seltenheit.

Denn es ist nicht nur Erkältungszeit, sondern auch die Hochphase der Omikron-Welle, die die Corona-Infektionen in Rekordhöhen treibt. Was vor einem schweren Covid-Verlauf schützt, sind Impfungen, sagen Experten. Und auch danach fragen die Kunden mittlerweile in den Apotheken, wie mehrere Mitarbeiter bestätigen.

Vor der Löwen-Apotheke in Trier hat sich eine lange Warteschlange gebildet. SWR

Nur 40 von 920 Apotheken wollen impfen

Dass sie die Spritze dort bekommen werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn seit Inkrafttreten der neuen Impfverordnung dürfen die Apotheker zwar gegen das Coronavirus impfen. Die allerwenigsten Apotheker in der Region Trier allerdings wollen das überhaupt.

Das geht aus einer Umfrage des SWR bei den Apothekern in der Region hervor, aber auch aus offiziellen Zahlen der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz.

Demnach haben sich bislang gerade einmal 40 von 920 Apotheken in Rheinland-Pfalz bislang bereit erklärt, sich an der Impfkampagne zu beteiligen. Das entspricht noch nicht einmal fünf Prozent der Apotheken.

"Was mache ich denn, wenn mir jemand nach der Impfung umfällt?"

Viele Apotheker haben Bedenken

Heike Schrot ist eine der vielen Apothekerinnen, die kein Impfangebot machen wollen. "Impfen ist eine Aufgabe von Ärzten und nicht von Apothekern", sagt die Inhaberin einer Apotheke in Wittlich.

Einerseits fehlten ihr die geeigneten Räumlichkeiten in ihrer Apotheke im Vitelliuspark. Andererseits wolle sie nicht Impfen, wenn kein gelernter Mediziner in der Nähe sei.

"Was mache ich denn, wenn mir jemand nach der Impfung umfällt?“, fragt Schrot. Immerhin könne der Impfstoff allergische Schocks auslösen. Und wer hafte dann, wenn dem Patienten etwas passiere?

Apotheker: Ärzte sollen impfen

Ähnlich äußert sich Ilse Neumann-Kropp, eine Kollegin aus Bitburg. Sie würde höchstens in Zusammenarbeit mit einem Arzt impfen, sagt sie: "So eine Kooperation könnte vielleicht Sinn ergeben."

Auf eigene Faust wolle sie das aber nicht riskieren, ebenso wenig wie Heinz Grieb, Apotheker aus Baumholder: "Ich bin für eine klare Trennung der Aufgaben von Ärzten und Apothekern." Er werde zwar inzwischen häufiger nach der Impfung gefragt, winkt aber ab: "Ich werde das definitiv nicht machen."

Apotheker in Trier haben ebenfalls Bedenken

Auch in Trier sieht es schlecht aus mit dem Impfangebot in der Apotheke. Die Linden-Apotheke im Norden der Stadt will nicht impfen.

In der Apotheke am Viehmarkt sei es zu beengt, erklärt uns eine Mitarbeiterin. In der Apotheke am Kornmarkt habe man sich noch gar keine Gedanken über das Thema gemacht. In der Jesuitenapotheke fehle es ebenfalls an Platz für einen Raum mit Liege.

Dabei gebe es immer wieder Nachfragen, wie eine Mitarbeiterin erzählt, "vor allem von Senioren oder auch Studenten ohne Auto, für die der Weg zum Impfzentrum am Messepark sehr lang sei."