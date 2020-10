Das Landesamt für Geologie und Bergbau sieht im Bergwerksbetrieb TKDZ in Wellen derzeit keinen Grund für Beanstandungen. Bürger aus Wellen befürchten, dass die Betreiberfirma den alten Stollen in eine Deponie für Schadstoffe umwandeln will. Andrea Kaltheier. Auch Pläne für eine neue Halle zum Umschlagen von Bergbauabfällen stoßen in der Gemeinde auf Widerstand. Die Firma verfülle im Wellener Josefsstollen nur genehmigtes Material, teilte das Bergbauamt auf die Anfrage eines SPD Landtagsabgeordneten aus Konz mit. Bisher seien mehr als 500 000 Tonnen Baustoffe verfüllt worden, vor allem Gipsabfälle, so das Bergbauamt. Die Firma habe eine Genehmigung bis Ende Juni 2024, diese könne aber verlängert werden. In diesem Jahr hätten Mitarbeiter des Bergbauamtes an 5 Tagen Kontrollen gemacht