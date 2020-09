Die Ärztegenossenschaft Medicus in Bitburg hat bislang keine jungen Ärzte gefunden, die Interesse an einem Angestelltenverhältnis haben. Trotz Zeitungsanzeigen und persönlichen Gesprächen wolle Niemand aufs Land, sagte der Gründer der Ärztegenossenschaft, Dr. Michael Jager, dem SWR. Das sei enttäuschend und demotivierend, so Jager. Mit dem Modell Ärztegenossenschaft sollten vor allem junge Mediziner angesprochen werden. Denn viele Jung-Mediziner befürchteten eine zu hohe Arbeitsbelastung sowie ein zu hohes finanzielles Risiko, wenn sie sich neu niederlassen müssten. Nach Angaben von Jager sind derzeit vier Ärzte bei der Genossenschaft angestellt. Allerdings sei eine Praxis in Dudeldorf bereits geschlossen worden, weil sie unwirtschaftlich war. Die Ärztegenossenschaft Medicus war Anfang 2019 an den Start gegangen.