Motorsportler aus der Tuning-Szene sollen sich dieses Jahr an Karfreitag nicht zum sogenannten Carfriday am Nürburgring zu treffen. Dazu haben Polizei und Geschäftsführung aufgerufen. Kontaktlose Touristenfahrten dürften am Osterwochenende aber stattfinden.