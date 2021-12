Kaum Verstöße beim landesweiten Corona-Kontrolltag in Trier

per Mail teilen

Beim landesweiten Corona-Kontrolltag haben die Polizei und das Ordnungsamt kaum Verstöße festgestellt. Das hat die Stadt Trier mitgeteilt.

Bei den Kontrollen der 2G- und 3G-Regelungen in der Gastronomie und im öffentlichen Personennahverkehr wurden kaum Verstöße festgestellt. Nur in einem Restaurant seien seit mehreren Wochen keine Kontaktdaten mehr erfasst worden, so die Stadt Trier.

Im Busverkehr gab es kaum Verstöße gegen die 3G-Regeln: Bei knapp 300 Kontrollen hatten lediglich vier Personen keinen 3G-Nachweis. Auch gefälschte Impfnachweise hätten die Beamten nicht finden können.

Ab Samstag schärfere Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

Ab Samstag, dem 4. Dezember, gelten in Rheinland-Pfalz unter anderem in der Gastronomie jedoch strengere Corona-Regelungen. Demnach müssen dort auch genesene und geimpfte Personen einen Test vorweisen. Auch im Einzelhandel gilt ab dann die 2G-Regelung.