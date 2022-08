Kaufverhalten in Region Trier gleich geblieben

Im August sind die Preise in Deutschland wieder gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bekannt gab, um 7,9 Prozent. Wir haben in der Region Trier nachgefragt

In Trier, Bitburg und Saarburg gibt es, was die Kauflaune der Besucher angeht, derzeit keinen Grund zum klagen. Das sagen übereinstimmend Sprecher der Gewerbevereine in Bitburg und Saarburg und in Trier von der City Initiative. Das liege wohl auch an der Ferienzeit, dass viele Gäste in den Städten seien, aber auch möglicherweise an den reduzierten Preisen im Schlussverkauf.

Frequenzzähler in Bitburg misst in der Fußgängerzone

In Bitburg war in der Fußgängerzone im Juli und auch im August sehr viel los, sagt Lars Messerich, der 1. Vorsitzende des Gewerbevereins. Denn das werde in der Eifelstadt gemessen - mit einem sogenannten Frequenzzähler. Von der Eisdiele bis zum Modegeschäft, alle seien zufrieden. Die Umsätze lägen teils über dem Vorjahr. Dabei seien auch teurere Waren gekauft worden.

In Bitburg (Eifelkreis) spüren die Einzelhänlder die Folgen der Inflation bisher nicht. SWR

Weiter steigende Preise und Energiekosten - Was bringt der Herbst?

Nachdem die Inflationsrate im Juni und Juli leicht gefallen war, ist die Rate jetzt im August wieder gestiegen - von 7,5 auf 7,9. Ein neuer Höchststand. Dieser am Dienstag bekannt gegebene Wert sei ein vorläufiger. Ausführliche Ergebnisse gebe es erst im September.

Für die kommenden Monate gehen Experten davon aus, dass es weitere Preisschübe geben wird. Einerseits durch die wegfallenden Entlastungen, wie zum Beispiel das 9-Euro Ticket und den Tankrabatt, andererseits durch die steigenden Energiepreise. Von einer zweistelligen Inflationsrate wird in diesem Zusammenhang gesprochen.

Erwartungen bei Einzelhändlern in der Region Trier unterschiedlich

Wie es im Herbst in puncto Kaufverhalten in den Städten in der Region Trier weiter gehen wird, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Lars Messerich vom Gewerbeverein Bitburg sagt, man müsse es erstmal beobachten.

"Was da kommt, sind riesige Belastungen, aber ich glaube, da kommen ja auch noch Entlastungen."

Er ist optimistisch, dass der Kunde auch weiterhin in den Geschäften in Bitburg einkaufen wird.

Christoph Krebs vom Gewerbeverein Saarburg ist zuversichtlich, in Saarburg habe man eine gesunde Struktur. Klar, es könne immer schwieriger werden, aber man werde das überstehen.

"Unternehmer sind von Grund aus Optimisten. Hier sind viele inhabergeführte Geschäfte. Die geben nicht einfach auf."

Patrick Sterzenbach von der City Initiative Trier sieht den Herbst mit Sorgen entgegen. Weitere Preissteigerungen hätten Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden. Da werde der Handel wohl Probleme bekommen. Kunden würden möglicherweise weiter ins Internet abwandern. Und wenn dann auch noch wegen der Coronapandemie die Sicherheitsmaßnahmen wieder verschärft würden - durch eine mögliche Maskenpflicht in den Geschäften - dann würde sich das auf das Kaufverhalten sicherlich auswirken.