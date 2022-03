Beim Brand eines Wohnhauses in Bitburg sind am Montagabend drei Katzen ums Leben gekommen. Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Die Bewohnerin betrieb den Angaben zufolge in ihrem Haus eine Katzenauffangstation. Fünf Katzen mussten laut Feuerwehr notmedizinisch versorgt werden, drei weitere flohen. Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand in einem Sicherungskasten ausgebrochen war. Die Bewohnerin bemerkte den Brand erst bei ihrer Rückkehr.