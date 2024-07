Extrem wenig Honig im Frühjahr

In den vergangenen Wochen konnten die Bienen der Region nur selten ausfliegen. Das hat Einfluss auf die Honigernte. Die ist in 2024 unterdurchschnittlich. In der Region Trier und im Saarland ist sie sogar besonders schlecht.

Sobald es warm und trocken ist, fliegen die Bienen Blüten an, um Nektar und Pollen zu sammeln. Wenn es in den nächsten Wochen warm und trocken bleibt, könnte es noch eine gute Honigernte im Sommer geben. SWR Bei dem kühlen Wetter der vergangenen Wochen sind nur wenige Bienen ausgeflogen. So konnte kaum Honig gesammelt werden. SWR Sobald die Sonne scheint, fliegen die Sammlerinnen aus, um Honig zu sammeln. Bis zu 15.000 Bienen pro Volk sammeln Nektar und Pollen. SWR Jeder Sonnentag wird genutzt, um möglichst viele Blüten anzufliegen. Diese Biene sammelt Nektar. SWR Diese Biene sammelt Pollen. Das sogenannte Pollenhöschen ist am Hinterbein sichtbar. SWR Die wegfliegende Biene hat Pollen gesammelt. Dabei ist ihr gesamten Körper mit Pollen bestäubt worden. Wenn die Biene nun in eine andere Blüte fliegt, bestäubt sie diese. SWR Bienen reagieren auf Farbe und Geruch der Blüten. Diese scheint ganz besonders gut zu duften. Gleich vier Bienen tummeln sich in dieser Rosenblüte. SWR Imker Torsten Lengert gibt die ausgeschleuderten Waben zurück. Er hofft drauf, dass die nächsten Wochen gutes Wetter herrscht. Denn die Honigernte im Sommer kann noch gut werden. SWR Das Wetter hat Einfluss auf die Bautätigkeit. Normalerweise wären die sogenannten Mittelwände längst von den Bienen ausgebaut worden. SWR Es sind nur noch wenige Gläser mit Honig zu befüllen. Imker Torsten Lengert hat nicht viel Honig gehabt, die Ernte in diesem Frühjahr war besonders schlecht. SWR Lengert und seine Imkerkollegen achten bei ihrer Arbeit sehr auf die strengen Qualitätsvorgaben. Sie können jederzeit kontrolliert werden. SWR