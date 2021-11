per Mail teilen

Unbekannte haben auf dem Betriebsgelände eines Autohauses im Industreigebiet Saarburg-Beurig einen Katalysator gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er aus einem auf dem Hinterhof abgestellten Auto herausgeschnitten. Tatzeitraum war zwischen Dienstag und Donnerstag. Der Schaden wird auf 1800 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht zum Montag war es in dem Industriegebiet in Saarburg-Beurig zu Diebstählen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.