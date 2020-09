per Mail teilen

Drei Männer haben am Donnerstag Vormittag aus einer nicht besetzten Kasse in einem Supermarkt in Trier – West Geld gestohlen und eine Prügelei ausgelöst. Ein Kaufhausdetektiv habe zwei von ihnen gestellt. Wie die Polizei mitteilte, hätten die beiden den Detektiv und zwei weitere Mitarbeiter des Supermarktes leicht verletzt. Die Polizei nahm beide Beschuldigten vorläufig fest – sie sollen morgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der dritte Mann flüchtete. Die Polizei fahndet nach ihm. Er soll etwa 1,80 m groß sein und 40-50 Jahre alt. Dabei sei der Verdächtige sehr schlank und habe ein schmales Gesicht sowie dunkle, sehr kurze Haare.