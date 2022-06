Karneval im Kino: Wie Eifeler Jecken Corona trotzen

22 Karnevalsvereine aus der Vulkaneifel laden für Samstag ins Kino nach Daun ein. Wegen Corona sind nur 130 Zuschauer erlaubt. Deswegen wird die Show per Livestream übertragen.

"Karneval", das heißt für Andreas Bauer: "Zusammen feiern, zusammen tanzen und schunkeln." All das also, was in den vergangenen drei Jahren wegen Corona flachgefallen ist.

Der Oberstadtfelder bedauert es daher schon, dass auch die Fastnacht 2022 nicht werden wird wie vor der Pandemie. Pläne für Umzüge und große Kappensitzungen hat die Omikron-Welle jüngst durchkreuzt.

Livestream statt großer Liveshow

Das heißt allerdings nicht, dass Bauer und seine drei Mitstreiter im Organisationsteam von "Eifel Karneval Digital" keine Pläne für die Session hätten. Im Gegenteil: Die Narren aus der Vulkaneifel haben sich einiges vorgenommen.

Bereits im vergangenen Jahr haben 22 Karnevalsvereine aus der Vulkaneifel eine digitale Fastnachtsshow auf die Beine gestellt. 6000 Jecken schalteten sich nach Angaben von Bauer damals im Livestream zu, der aus einer Kneipe in Strohn - ohne Publikum - übertragen wurde.

100 Zuschauer im Kino Daun erlaubt

2022 ziehen die Karnevalisten die Veranstaltung nun größer auf. Für Samstag haben sie sich den Kinopalast in Daun gesichert. Einige prominente Künstler aus der Region proben seitdem, teils auch bis tief in die Nacht. Denn nach drei Jahren Karnevals-Abstinenz können sie nun erstmals wieder auf einer Bühne stehen.

Auch Rainer Roos, das Eifelröschen, wird wieder beim Livestream im Kino Daun mitmachen. IG Eifel Karneval digital , Fabian Mohr

Unter anderem wird das Eifelröschen Rainer Roos auftreten, das Funkemariechen Laura und die Band Neroburger aus Neroth. Und das, erstmals in Coronazeiten, vor echten Zuschauern.

"Das war uns extrem wichtig, dass die Künstler, anders als 2021, auch Live-Publikum haben und nicht vor leeren Rängen auftreten müssen."

Große Nachfrage nach Tickets

Rund 130 Gäste dürfen nach den aktuellen Verordnungen im Saal dabei sein. Natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln: Nur wer geimpft oder genesen ist und einen aktuellen Test mitbringt, kommt rein.

Das Interesse an Karten war dennoch groß, sagt Mitveranstalter Fabian Mohr: "Binnen Minuten waren die Tickets weg."

Karnevalsvereine mischen beim Programm mit

Weil die Kapazitäten so begrenzt sind, ist es umso wichtiger für die Organisatoren, dass der Livestream eine gute Alternative bietet. "Ein bisschen Karneval wollen wir den Menschen schon nach Hause bringen", sagt Andreas Bauer.

Das erfordert allerdings nicht nur eine gute Technik, sondern auch viel Vorbereitung. Täglich stimmen sich die Organisatoren derzeit miteinander ab, sagt Fabian Mohr, Pressesprecher von "Eifel Karneval Digital". Und auch mit den Vereinen stehen die Veranstalter in Kontakt, von denen die meisten auch Beiträge zur Show beisteuern.

Karnevalist: „Kein vollwertiger Ersatz“

Wie genau das Programm aussehen soll, verrät Mohr noch nicht. Nur so viel: Es soll ab 19.11 Uhr schon mal ein Warm-Up über Youtube geben. Um 20.11 Uhr geht die Veranstaltung dann mit den Moderatoren Thomas Stolz und Udo Nöllen in Daun los.

"Ein vollwertiger Ersatz kann so eine digitale Veranstaltung natürlich nicht sein", gibt Andreas Bauer zu. Aber immerhin ein kleines Trostpflaster. Und laut den Veranstaltern auch ein "Kontrastprogramm" zu diesen Zeiten, in denen mitten in Europa ein Krieg tobt.

Fastnachtsshow trotz Krieg in der Ukraine

"Sicherlich gehen die Geschehnisse in der Ukraine nicht spurlos an uns vorüber", schreibt dazu Pressesprecher Fabian Mohr: "Wir schunkeln nicht an den Sorgen der Menschen vorbei und die Gedanken vieler Jecken sind heute und in den nächsten Tagen bei den Menschen dort."

„Wir haben gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat.“

Allerdings habe man sich - anders etwa als die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval - dennoch dazu entschieden, die Fastnachtsshow durchzuziehen: "Nach intensiven Beratungen haben wir uns nach den jetzigen Gegebenheiten dazu entschieden, an „Karneval im Kino“ und dem damit verbundenen Livestream am kommenden Samstagabend festzuhalten."