Von wegen Mainz und Köln: Die Region Trier kann beim Karneval und Fastnacht feiern locker mit den karnevalistischen Hochburgen mithalten. Denn bis Rosenmontag ist jede Menge los.

Von der klassischen Kappensitzung über die Weiberfastnachtsparty bis hin zu Umzügen bei Tag und bei Nacht: Die fünfte Jahreszeit wird bei uns ordentlich gefeiert: An der Mosel, genauso wie in der Eifel, dem Hunsrück oder im Hochwald. Hier der ultimative Überblick:

Sonntag, 21. Januar 2024

Freitag, 26. Januar 2024

Samstag, 27.Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024

Freitag, 02. Februar 2024

Samstag, 03. Februar 2024

Sonntag, 04. Februar2024

Weiberdonnerstag, 08. Februar 2024

Freitag, 09. Februar 2024

Samstag, 10. Februar 2024

Sonntag, 11.Februar 2024

Rosenmontag, 12. Februar 2024

Dienstag, 13. Februar 2024

Aschermittwoch, 14.Februar 2024





Zell: Jugendsitzung der KKG Zell, Zeller-Schwarze-Katz-Halle, 14:00 Uhr

Jugendsitzung der KKG Zell, Zeller-Schwarze-Katz-Halle, 14:00 Uhr Bernkastel-Kues: Kinderkarneval mit dem KV Huckebein, Güterhalle 14:11 Uhr

Die Kinder- und Jugendgarde des Carnevalsvereins "Zewener Baknaufen". Zewener Baknaufen

Die KG Spumbaken Lieser feiert dieses Jahr 130 Jahre Fastnacht in Lieser. Sessionseröffnungsparty samt Prinzen-Proklamation startet um 20.11 Uhr in der Narhalla Lieser. Bei der Eurener Koobengarde in Trier-Euren dreht sich alles um die Frauen. Der Verein bittet um 20:11 Uhr zur Damensitzung ins Druckwerk Euren.

Kell am See: Kappensitzung des KC Callida, beim Scholer, 20.11 Uhr

Ordensfest des KV Palenzia, Zelt beim Sportplatz, 19:11 Uhr Zemmer: Tanzabend mit Kapelle des KV Zemmer, Eifelhalle Orenhofen, 20:11 Uhr

Unter dem Schlachtruf "SIMSALAPELM" laden die Pelmer Ulkvögel zu einem "märchenhaften Kinderkarneval" ein. Dazu wird es magisch mit einer Zaubershow. Los geht das Spektakel um 14:11 Uhr im Gemeindehaus Lissingen.

Der KV Reisfresser in Zeltingen hat sich ebenso etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Sitzung steht unter dem Motto "Der maskierte Reisfresser". Auf der Bühne werden mehrere Kandidaten verkleidet und maskiert gegeneinander antreten. Niemand weiß, wer hinter den Masken steckt. Live wird später die beste Performance gekürt. Der Gewinner ist der neue "Oberreisfresser" und wird als Oberhaupt die Zeltinger Narren regieren. Los geht das Ratespiel um 19:11 Uhr im Kelterhaus Schorlemer.

Kell am See: Kappensitzung des KC Callida, beim Scholer, 20.11 Uhr

Kappensitzung der KG Enkirch, Bürgerhaus Alte Schule, 19:11 Uhr Bernkastel-Kues: Prunksitzung des KV Huckebein, Güterhalle, 19:11 Uhr

Die Prinzengarde des Karnevalvereins Traben-Trarbach. Gernot Weyrich Fotomania

Unter dem Motto "Es lacht das Herz, es tobt der Saal, die Funken feiern Karneval", lädt die KG Rote Funken Trier zur Nachmittagsitzung ein. Gefeiert werden darf ab 14:11 Uhr in der Aula der BBS Trier. Die kleinen Karnevalisten können stattdessen in Wittlich-Wengerohr feiern, ebenfalls um 14:11 Uhr startet dort im Bürgerhaus die Kinderkappensitzung der KG Wengerohr.

Gerolstein: Kinderkarneval mit den Gerolsteiner Burgnarren, Rondell,14:11 Uhr,

Kinderkarneval mit den Gerolsteiner Burgnarren, Rondell,14:11 Uhr, Trier-Pfalzel: Bunter Nachmittag des KV Palenzia, Zelt am Sportplatz, 14:22 Uhr

Bunter Nachmittag des KV Palenzia, Zelt am Sportplatz, 14:22 Uhr Zemmer: Familiensitzung KV Zemmer& Weiberröck, Eifelhalle Orenhofen, 14:11 Uhr

Familiensitzung KV Zemmer& Weiberröck, Eifelhalle Orenhofen, 14:11 Uhr Bernkastel-Kues: Kindersitzung KV Huckebein, Güterhalle, 14:11 Uhr

Kindersitzung KV Huckebein, Güterhalle, 14:11 Uhr Osann-Monzel: Kindersitzung, KV Oestelbachlerchen, Oestelbachhalle 14:11 Uhr

Langsur Kinderkappensitzung des Igeler Carnevalvereins, Turnhalle, 15:33 Uhr

Kinderkappensitzung des Igeler Carnevalvereins, Turnhalle, 15:33 Uhr Zeltingen: "Zeldinga Danz Contäst", Kelterhaus Schorlemer, 20:11 Uhr

"Zeldinga Danz Contäst", Kelterhaus Schorlemer, 20:11 Uhr Birkenfeld: Prunksitzung KG Narhalla Buhlenberg, Jahnturnhalle, 20:11 Uhr

Prunksitzung KG Narhalla Buhlenberg, Jahnturnhalle, 20:11 Uhr Echternacherbrück: Kappensitzung, Gemeindehaus, 20:11 Uhr

Die Idarer-Karneval-Gesellschaft IKG aus Idar-Oberstein. Foto Hosser / IKG

Bunt und fröhlich wird es am Nachmittag in Zemmer. Dort startet um 14:11 Uhr ein Fastnachtsumzug. Anschließend kann bei der "Afterumzugsparty" auf dem Dorfplatz weiter getanzt werden. "Kenn Radau" heißt es beim Carnevalsclub Kenn. Die Narren feiern ihr 44-jähriges Vereinsjubiläum mit einer Galasitzung um 20:11 Uhr in der Mehrzweckhalle. Dann wird auch offiziell das bisher geheime Prinzenpaar der Session inthronisiert.

In Igel sind die Narren dagegen außer Rand und Band - gefeiert wird dieses Jahr im Igeler Winterwunderland. Um 20:33 Uhr können Sie sich warm anziehen, die Kappensitzung findet in der Turnhalle Langsur statt. "Medt Kreiau unn Laachen, wullen m'r aisch gleecklisch maachen!", rufen dieses Jahr die Karnevalisten der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß. Im Jugendheim St. Bernhard in Wittlich beginnt um 20:11 Uhr die Kappensitzung.

Mittelstrimmig: Kappensitzung KG Strimmiger Berg, Strimmiger Berg Halle, 19:11 Uhr

Neumagen-Dhron: Galasitzung KG Fröhlicher Steuermann, Im Römerkastell, 19:11 Uhr

Trier-Zewen: Galasitzung der Zewener Baknaufen, Turnhalle, 19:11 Uhr

Traben-Trarbach: Büttensitzung des KV Traben-Trarbach, Loretta-Halle, 19:11 Uhr

Bitburg: Kappensitzung des KV Bitburg, Haus der Jugend, 19:33 Uhr

Veldenz: Kappensitzung der Grafschafter Narren, Römersaal, 19:11 Uhr

Wittlich-Wengerohr: Kappensitzung KG Wengerohr, Jugend- und Bürgerhaus, 19:11 Uhr

Tawern: Kappensitzung des CC Rot-Weiss Tawern, Bürgerhaus, 20:11 Uhr

Trier: Kappensitzung der KG Heuschreck Trier, Europahalle, 19:00 Uhr

Trier: Kappensitzung KG „M’r wieweln noch“ en Zalawen, Nells-Park Hotel, 19:11 Uhr

Trier-Euren: Kappensitzung des KC „Grün-Weiss“ Euren, Druckwerk Euren, 19:33 Uhr

Trier: Kappensitzung der KG Trier-Süd & KG Onner Ons, FourSide Hotel, 19:11 Uhr

Trier: Galasitzung der KG Rote Funken 1951, BBS-Aula, 20:11 Uhr

Trier-Irsch: Sitzung "Auslaufen der Black BUNA", 20:11 Uhr, Mehrzweckhalle

Enkirch: Kappensitzung der KG Enkirch, Bürgerhaus Alte Schule, 29:11 Uhr

Traben-Trarbach: Büttensitzung des KV Traben-Trarbach, Loretta-Halle, 19:11 Uhr

Osann-Monzel: Kappensitzung, KV Oestelbachlerchen, Oestelbachhalle, 19:11 Uhr

Birkenfeld: Prunksitzung der KG Narhalla Buhlenberg, Jahnturnhalle, 20:11 Uhr

Hermeskeil: Prunk-und Galasitzung KV Ruck-Zuck Hochwaldhalle, 20:11 Uhr

Gut gelaunte Zirkustiere der Karnevalsgesellschaft Spumbaken Lieser beim Rosenmontagsumzug 2023. Andreas Adams/ Spumbaken Lieser

Auch an die kleinen Karnevalistinnen und Karnevalisten in der Region Trier wurde gedacht: Egal ob in der Eifel, an der Mosel oder im Hunsrück. Der Sonntag steht vor allem im Zeichen des Kinderkarnevals.

Mittelstrimmig: Kinder- und Jugendsitzung, Strimmiger Berg Halle, 14:11 Uhr

Kinderkappensitzung mit der KG Spumbaken, Narhalla Lieser, 14:11 Uhr Hermeskeil: Kinderkarneval, KV Ruck-Zuck Hochwaldhalle, 15:11 Uhr

Der Karneval-Club Kenn aus dem Landkreis Trier-Saarburg feiert dieses Jahr sein 44-jähriges Bestehen. Karneval-Club-Kenn 1979 e.V.

Für die Rathäuser in der Region Trier gibt es kein Entrinnen. An vielen Orten in der Region Trier übernehmen dort die Narren das Regiment. Gestürmt wird unter anderem in Trier, Traben-Trarbach oder Kell am See.

"Velnzer Fisseler Helau" heißt es dann am Nachmittag in Veldenz. Die Grafschafter Narren laden am Weiberdonnerstag zum Karnevalsumzug ein! Los geht das bunte Treiben um 16:11 Uhr ab der Römerstraße. Weiter gefeiert wird danach zur After-Zug-Party. In Kenn, Traben-Trarbach und Gerolstein können dagegen die kleinen Karnevalisten die fünfte Jahrzeit feiern.

Trier: Rathaussturm und Proklamation Prinzenpaar, 11.11 Uhr Innenstadt

Weiberdonnerstagsspektakel, Strimmiger Berg Halle, 15.11 Uhr Tier-Irsch: Kinderkarneval, Mehrzweckhalle, 15:11 Uhr

Kinderkarneval, Mehrzweckhalle, 15:11 Uhr Trier: Halaudi Karnevalsparty mit über 1.500 Karnevalisten, Europahalle, 16:00

Karnevalsparty mit über 1.500 Karnevalisten, Europahalle, 16:00 Trier-Zewen: Männerballettfestival der Zewener Baknaufen, Turnhalle, 19:11 Uhr

Männerballettfestival der Zewener Baknaufen, Turnhalle, 19:11 Uhr Kelberg: Rathauserstürmung mit Fastnachtsparty, Hochkelberghalle. 16:11 Uhr

Rathauserstürmung mit Fastnachtsparty, Hochkelberghalle. 16:11 Uhr Echternacherbrück: Möhnenball, Gemeindehaus Echternacherbrück, 18:11 Uhr

Möhnenball, Gemeindehaus Echternacherbrück, 18:11 Uhr Enkirch: Damensitzung mit der KG Enkirch, Bürgerhaus Alte Schule, 19:11 Uhr

Damensitzung mit der KG Enkirch, Bürgerhaus Alte Schule, 19:11 Uhr Neumagen-Dhron: Fosenichts-Fete mit Showeinlagen, Dhrontalhalle, 19:11 Uhr

Die Backstreet Boys an der Mosel? Nicht ganz, aber die Herren des "KC Narren Juch-hee Piesport" kamen der Boyband bei der Kappensitzung 2023 ziemlich nah. KC Narren Juchee - Piesport

An der Mosel und im Hunsrück wird am Freitag die Nacht zum Tag, wenn die Närrinnen und Narren leuchtend und bunt kostümiert bei Nachtumzügen durch die Straßen laufen. In Tawern dreht sich alles um die Damen, wenn der CC Rot-Weiss zur Damensitzung lädt.

Kenn: Karnevalistischer Nachmittag, Mehrzweckhalle. 15:00 Uhr

Büttensitzung mit dem KV TT, Loretta-Halle, 19:31 Uhr Trier-Irsch: Sitzung "Kaperfahrt der Black BUNA", Mehrzweckhalle, 20:11 Uhr

Die Baknaufen in Trier-Zeween setzen dieses Jahr alles auf eine Karte! Der Schlachtruf "Zewen Helei" wird dieses Jahr unter dem Sessions-Motto "Las Vegas" gerufen. Alle Glücksspieler können sich um 19:11 Uhr zur Gala-Sitzung in die Turnhalle einfinden. Wer lieber läuft statt sitzt ist in Bernkastel-Kues richtig. Ab 18:11 Uhr rollt der Nachtumzug durch die Altstadt, anschließend kann auf dem Marktplatz und in einer Tiefgarage gefeiert werden. Weitere Umzüge gibt es außerdem in Niederbrombach und Zeltingen.

Niederbrombach: Fastnachtszug durch die Ortsgemeinde, 14:11 Uhr

Kappen-Kostümsitzung der KKG Zell, Zeller Schwarze-Katz-Halle, 19:00 Uhr Piesport: Kappensitzung KC Narren Juch-hee Piesport, Moseltal-Narhalla, 19:11

Kappensitzung KC Narren Juch-hee Piesport, Moseltal-Narhalla, 19:11 Trier: KG Heuschreck lädt zur Karnevalssitzung, Europahalle, 19:00 Uhr

KG Heuschreck lädt zur Karnevalssitzung, Europahalle, 19:00 Uhr Trier: Sitzung KG "M’r wieweln noch“ en Zalawen", Nells Park Hotel, 19:11 Uhr

Sitzung KG "M’r wieweln noch“ en Zalawen", Nells Park Hotel, 19:11 Uhr Trier: Rote Funken laden zur Galasitzung, BBS-Aula, 20:11 Uhr

Rote Funken laden zur Galasitzung, BBS-Aula, 20:11 Uhr Idar-Oberstein: Prunksitzung der IKG, Heidensteilhalle, 20:11 Uhr

Kostümsitzung des KV Blau-Weiss-Ehrang, Bürgerhaus, 19:11 Uhr Lieser: Gala-Kappensitzung mit der KG Spumbaken, Narhalla Lieser, 20:11 Uhr

Gala-Kappensitzung mit der KG Spumbaken, Narhalla Lieser, 20:11 Uhr Tawern: CC Rot-Weiss Tawern lädt zur Kappensitzung, Bürgerhaus, 20:11 Uhr

CC Rot-Weiss Tawern lädt zur Kappensitzung, Bürgerhaus, 20:11 Uhr Dreis: Kappensitzung des Karnevalsverein Dreis, Dreys-Halle, 20:11 Uhr

Kappensitzung des Karnevalsverein Dreis, Dreys-Halle, 20:11 Uhr Traben-Trarbach: Party-Nacht mit DJ und Tanzeinlagen, Loretta-Halle, 19:11 Uhr

Party-Nacht mit DJ und Tanzeinlagen, Loretta-Halle, 19:11 Uhr Hermeskeil: Gaudi Night, Hochwaldhalle, 20:11 Uhr

Die Gardemädels des "Karnevalclubs Callida" in Kell am See im Hochwald. KC Callida Kell am See

Kostümierte, karnevalsrufende Narren in der Kirche sind ein seltener Anblick. Dass Gottesdienste aber auch zur Karneval funktionieren, zeigen die Narren aus Zell und Ehrang.

Ansonsten steht der Karnevalssonntag überwiegend im Zeichen der Straßenfastnacht. So dürften sich die Karnevalisten bei zehn Karnevalsumzügen vor Menge Bonbons und Konfetti kaum retten können.

Zell: Kostümierte Familienmesse, Kirche St. Peter Zell, 11:00 Uhr

Fastnachtsparty, Gemeinschaftshaus, 14:11 Uhr Neumagen-Dhron: Kinderkarneval KG Fröhlicher Steuermann, Römersaal, 14:11 Uhr

Die "Resedancien" der Karnevalgesellschaft "Fröhlicher Steuermann" aus der Moselgemeinde Neumagen-Dhron. KG Fröhlicher Steuermann

Mittelstimmig: Karnevalsumzug mit Party, ab Bürgerhaus Altstrimmig, 13:30 Uhr

Kölsche Nacht mit Livemusik und dem CC Rot-Weiss, Bürgerhaus, 18:11 Uhr Trier-Euren: Fastnachtstreiben des KC Grün-Weiss, Peter-Schütz-Platz, 17:00 Uhr

Die Damen der "Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß" beim Karnevalsumzug im vergangenen Jahr. Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiss

Für die Narren des des Karneval- und Theatervereins Blau-Weiss Ehrang ist dieser Rosenmontag etwas ganz Besonderes. Sie veranstalten heute ihren 50. Umzug. Doch egal wo ihr den Rosenmontag feiern wollt - es gibt genug Gelegenheiten! Karnevalswagen, Gardetänzerinnen und fröhliche Fußgruppen sind heute in der ganzen Region zu finden.

Bei 15 Rosenmontagsumzügen ist für jeden etwas dabei.

Trier: Rosenmontagsumzug mit After-Zuch-Party und der ATK Trier, 14:11 Uhr

Kostüm-Karnevalsparty mit Karaoke, Bürgerhaus Alte Schule, 19:11 Uhr Osann-Monzel: Rosenmontagsparty, Oestelbachhalle, 18:11 Uhr

Trier-Biewer: Traditioneller Schärensprung, Biewer, 14:11 Uhr

Heringsessen mit dem KC Grün-Weiss-Euren, Druckwerk, 19:30 Uhr Trier: Heringsessen & Wuptus-Beerdigung, KG Trier-Süd, Kasino am Kornmarkt, 19:11 Uhr

Enkirch: KG Enkirch beerdigt Karneval, "Uff Schaard", 17:11 Uhr

