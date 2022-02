Wie wird 2022 Fastnacht in der Region Trier gefeiert? Viele Vereine haben ihre Veranstaltungen wegen Corona erneut abgesagt, einige planen ein Ersatzprogramm.

Egal ob digitale Karnevalssitzungen, Live-Auftritte vor Publikum oder geschmückte Karnevalsfenster: Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wird in der Region Trier Fastnacht gefeiert - und die Narren haben sich einiges einfallen lassen.

Weiberdonnerstag

Freitag, 25.2.2022

Samstag, 26.2.2022

Fastnachts-Sonntag

Rosenmontag

Kröv/Enkirch/Reil

In den drei Moseldörfern soll es am Fastnachtswochenende bunt und fröhlich aussehen. Die Karnevalsgesellschaft 1884 e.V. Enkirch und die Kröver Reichsnarren haben deshalb dazu aufgerufen, die Fenster in den Dörfern von Weiberdonnerstag bis Aschermittwoch karnevalistisch zu schmücken.

Die Kröver freuen sich auch, wenn Fahnen gehisst werden und Türen, Blumenkübel und Eingangsbereiche verziert werden. Am Fastnachtswochenende können dann Besucherinnen und Besucher durch die Dörfer ziehen, die bunt geschmückten Häuser bewundern und sich auf die Fastnachtsumzüge im kommenden Jahr freuen.

Verschiedene Fastnachts-Dekorationen in Reil an der Mosel. Karnevalsverein Reil e.V.

Der Karnevalsverein KV Reil 1990 e.V. hat bereits seit Anfang Februar die Fenster im Ort karnevalistisch gestaltet. Bis zum Karnevalssamstag sind 22 Fenster geschmückt, die bis Aschermittwoch erhalten bleiben sollen.

Gerolstein

In Gerolstein sollen am Weiberdonnerstag die Kleinen glücklich gemacht werden. Die Jecken des Karnevalvereins MüKaRoOs verzichten auf Kappensitzung und Umzug und besuchen stattdessen corona-konform die Kindergärten in Gerolstein und Kalenborn-Scheuern.

Bei passendem Wetter soll vor den insgesamt vier besuchten Kindergärten auch die Tanzgarde des Vereins - die MüKaRoOser Tanzmöusjer - auftreten, um dem kleinen Publikum eine Freude zu machen.

Die "MüKaRoOser Tanzmöusjer" hoffen, am Donnerstag endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. MüKaRoOs e.V. / Bernd Faber

Kell am See

Karneval im Hochwald darf auch in Corona-Zeiten nicht fehlen. Der Karnevalsclub Callida in Kell am See präsentiert sein karnevalistisches Programm anstatt auf der Bühne im heimischen Wohnzimmer - und zwar auf dem Handy, auf Computer- und Fernsehbildschirmen. Die Online-Sitzung gibt es ab Weiberdonnerstag auf dem YouTube-Kanal des KCC.

In diesem "Wartezimmer" gibt es was zu lachen: Heidi Biewer, Birgit Metzen und Bärbel Justinger präsentieren ihren Beitrag zur Online-Fastnacht in Kell am See. Karnevalsclub Callida e.V. Kell am See

Traben-Trarbach

Der Karnevalsverein Traben-Trarbach ruft "Auf der KV 3x Helau" dieses Jahr nicht live, aber dafür digital. Die Moselaner laden dazu ein, die närrische Zeit gemeinsam mit einer Online-Sitzung zu feiern. Diese erscheint am Weiberdonnerstag auf der Facebookseite der Traben-Trarbacher Narren.

Idar-Oberstein

Ein Jahr ohne Kappensitzungen? Für die Idarer Karneval-Gesellschaft undenkbar. Trotz Corona wollen die Hunsrücker Narren an Präsenzsitzungen festhalten. An den Veranstaltungen dürfen 80 Menschen teilnehmen, sie müssen vollständig geimpft sein und ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Eine der Veranstaltungen ging am vergangenen Samstag bereits über die Bühne, weiter geht es am Fastnachtsfreitag und Samstag.

"Wir wollen zeigen, dass Karneval kein Pandemietreiber sein muss und unser Hobby für die Gesellschaft wichtig ist."

Zeltingen-Rachtig

Bei den Narren der Zeltinger Reisfresser gilt das Motto "Karneval digital". In einer Online-Sitzung soll nach Angaben des ersten Vorsitzenden Lennart Kappes am Fastnachtssamstag um 19.33 Uhr all das präsentiert werden, was für eine gelungene Kappensitzung nötig ist. Neben extra einstudierten Gardetänzen werden Büttenreden und Sketche auf die Bühne gebracht und auf der Website der Reisfresser übertragen.

Die Gardetanzgruppe der Zeltinger Reisfresser hat den Gardetanz für die Online-Kappensitzung wegen der Corona-Pandemie auf dem Sportplatz aufgezeichnet. Karnevalsverein Zeltinger Reisfresser e.V.

Vulkaneifel

Die Narren in der Vulkaneifel lassen sich Karneval nicht nehmen. 22 Karnevalsvereine aus der Vulkaneifel haben sich zusammengeschlossen, um ein digitales Programm auf die Beine zu stellen, das trotz Corona die Karnevalsfeier ermöglicht.

Das Programm, an dem viele regionale Künstler teilnehmen, wird am Fastnachtssamstag live aus dem Kinopalast Vulkaneifel in Daun über das Internet übertragen, sodass Tausende Jecken an der Sitzung teilnehmen können. Etwa 100 Leute können außerdem vor Ort im Kino teilnehmen. Dort stehen Liveband und bekannte Karnevalsgrößen auf der Bühne. Alle Zuschauer sind außerdem dazu aufgerufen, Fan-Fotos einzureichen, die in den Live-Stream eingebunden werden.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr auch bei der Fortsetzung von "Eifel Karneval Digital" mit dabei: Reiner Roos als der "närrische Kommissar". IG Eifel Karneval digital , Fabian Mohr

"Mit der Veranstaltung im Kino hoffen wir, endlich wieder gemeinsam Karneval feiern zu können. Danach sehnen wir uns alle, das ist wieder ein Schritt in Richtung Normalität."

Saarburg

Der erneute Ausfall der Kappensitzungen wegen Corona war auch für die Narren der Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V. ein Schlag. Um das zu kompensieren, haben sich die Saarburger etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Aus dem Videoarchiv der vergangenen beiden Jahrzehnte entstand eine Best-of-Sitzung. Zuvor durften laut eines Sprechers Mitglieder und Publikum mitentscheiden, welche Vorträge, Tänze und Darbietungen gesendet werden sollen. Um eine Entscheidung zu finden, fanden im Internet Abstimmungen statt. Die Beiträge mit den meisten Stimmen werden am Fastnachtssamstag ab 20.11 Uhr im Internet zu sehen sein.

Evi Pauly ist Büttenrednerin bei der Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg. Ihr Beitrag als Vodoo-Meisterin aus dem Jahr 2018 wurde per Online-Abstimmung in die Best-of-Sitzung gewählt. Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.

Piesport

Die Narren des Karnevalsvereins "Mir sen´se" Piesport 1927 e.V. zieht es am Fastnachtssamstag nach draußen. Statt auf der Sitzung im Saal wollen sie sich auf einem kleinen Umzug durch Piesports Straßen präsentieren. Los geht es um 14:11 Uhr in der Römerstraße.

Zell

Unter dem Motto "Fasenacht - zu Euch nach Haus gebracht" veröffentlichen die Narren der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft Zell 1964 e.V. am Karnevalssamstag auf ihrer Internetseite einen Film mit Ausschnitten der vergangenen Zeller Fastnachtssitzungen. Romantisch soll es auch noch werden: Im Film enthalten ist laut Verein eine Liebeserklärung an die Heimat.

Die KKG Zell feiert dieses Jahr mit Abstand und bringt die Kappensitzung aufs Sofa. Facebookseite KKG Zell/Mosel 1964

Greimerath

Der Greimerather Carnevalsverein Rot-Weiss 1986. e.V hat am Fastnachtssamstag einen närrischen Umtrunk im Atrium der Grundschule geplant. Mit Karnevalsmusik und einer lustigen Dia-Show mit Momenten aus den vergangenen Jahrzehnten wollen die Narren dabei für Karnevalsstimmung sorgen - in der Hoffnung, dass auch die Gäste kostümiert kommen.

Mit einer Wanderung auf einem närrischen Wanderweg kann sich in Greimerath auf Karneval eingestimmt werden. Greimerather Karnevalsverein / Thorsten Zimmer

Am Fastnachtssonntag soll dann Bewegung ins Spiel kommen. Der Verein veranstaltet eine närrische Schnitzeljagd. Auf der etwa 1,7 Kilometer langen Strecke sollen verschiedene Stationen aufgebaut werden. Dabei müssen Rätsel gelöst werden. Geboten werden jede Menge Kamelle und am Ende sogar ein Schatz. Los gehts passend um 11:11 Uhr.

Neumagen-Dhron

Unter dem Motto: "Karneval to Go" soll es in Neumagen-Dhron am Fastnachtssonntag einen Hauch von Straßenkarneval geben. Die Karnevalsgesellschaft "Fröhlicher Steuermann e.V." veranstaltet ab 15:11 Uhr einen Umzug durch den Ort. Mit ein paar geschmückten Traktoren wollen die Moselaner nach eigenen Angaben vor allem den Kindern eine Freude machen und Süßigkeiten verteilen.

Tawern

Der Carnevalsclub Rot-Weiss Tawern 1962 e.V. hat sich dieses Jahr etwas ganz Spezielles ausgedacht. Unter dem Motto "Vill Karneval auch ohne Hall" soll es am Fastnachtssonntag an vier Stationen auf öffentlichen Plätzen in Tawern je eine Stunde Fastnachtsprogramm mit Elferrat, Liveband und Büttenrednern geben.

Der CC Rot-Weiss-Tawern schickt am Sonntag seine Liveband "de Broiler" durch Tawern, um unter freiem Himmel eine Fastnachtsparty zu ermöglichen. CC Rot-Weiss Tawern 1962 e.V.

Die Orte, auf denen die Kappensitzungen im Mini-Format stattfinden, werden laut Verein abgegrenzt. Helferinnen und Helfer kontrollieren 2G-Regel, Händedesinfektion sowie Abstands- und Maskenpflicht. Band und Instrumente stehen auf einem Anhänger und sollen per Traktor an die Veranstaltungsorte gezogen werden. Das genaue Programm veröffentlicht der Verein auf seiner Facebook-Seite. Die Besucher rechnen bei der Fastnachtsparty unter freiem Himmel mit 100 bis 200 Personen pro Station.

"Über 30 Helfer werden im Einsatz sein, um ein wenig Karneval - insbesondere für die Kinder - zu präsentieren."

Trier

Nach zwei Jahren Pause wird es in Trier an Rosenmontag wieder eine Rosenmontagsparty geben. Wie die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, ATK, mitteilte, wird an Rosenmontag in der Arena Trier mit Livemusik gefeiert. Mit dabei sind unter anderem De Hofnarren und Leiendecker Bloas.

Für die Party in der Arena gelte eine 2G+Regel. Neben dem Impf- bzw. Genesenennachweis benötigten die Besucherinnen und Besucher zusätzlich ein negatives Schnelltestergebnis einer offiziellen Teststation. Dies gelte auch für geboosterte Personen.

Maximal 2.000 Leute dürfen laut ATK teilnehmen. Es gelte überall die Maskenpflicht, außer zum Essen und Trinken. Für die Veranstaltung sei ein Ticket notwendig. Einlass am Rosenmontag ist ab 12 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 13:11 Uhr.