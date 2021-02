per Mail teilen

Wegen Corona fällt der Straßenkarneval und auch das fröhliche Schunkeln auf Kappensitzungen aus. Stattdessen bieten viele Vereine in der Region Trier Alternativen an, damit trotz Corona närrische Stimmung aufkommt.

Von Live-Kappensitzungen auf YouTube und den sozialen Netzwerken bis hin zu närrischen Grüßen unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln an der Haustür haben sich die Karnevalsvereine in der Region Trier einiges ausgedacht. So ist Fastnacht auch unter Corona-Umständen und zu Hause möglich.

06./07.02. KV „Närrische Kupp Ayl“: Unter dem Motto

„Der Jeck verstummt nicht, ist nur etwas leiser.

Macht Karneval mit Abstand – auf eine andere

Weise“ verteilen die Karnevalist*innen

„Fastnachts-Starter-Sets“. Damit sollen

Fenster und Türen geschmückt werden.

Fotos davon können dann bis Sonntagabend (14.02.)

in den sozialen Netzwerken gepostet werden.

Das schönste Fenster wird an Rosenmontag prämiert.

KV "Närrische Kupp" Ayl e.V., Facebook

06.-18.02 KG Hau-Ruck Saarburg: In der Saarburger Innenstadt

hat der Karnevalsverein einige OR-Codes in den

Schaufenstern der Einzelhändler versteckt, die

kleine Überraschungen bereithalten. Außerdem

hat der Verein eine Narren-Box zusammengestellt,

die beispielsweise eine symbolisch nummerierte

Eintrittskarte, Deko und kleine Präsente enthält. 07.02. CLOWN Wittlich: Auf der Website des CLOWN

(Cooperation Lachen: Ortsteile + Wittlich = Narren)

werden vom 07.02. bis Aschermittwoch regelmäßig

närrische Videos hochgeladen. Hochgeladen

werden die Videos ab dem 07.02, jeweils um

11:11 Uhr, 14:11 Uhr sowie um 18:11 Uhr.

Hier geht's zum bunten Treiben. 11.02 Fließem: Zwischen 15 und 16 Uhr gehen die

Karnevalist*innen von Tür zu Tür und bringen

eine kleine Überraschung. Wer will, kann kostümiert

zur Haustür kommen. Alles natürlich Corona-konform. 12.02. Rosa Karneval Trier: Ab 20:11 Uhr wird die virtuelle

Karnevalssendung unter dem Motto „Da simma dabei“

im Offenen Kanal OK54 oder im Livestream zu sehen

sein. Moderiert wird die Sendung von Markus und

Markus (Partyalarm e.V.). Baldringen: Auf USB-Sticks hat der Verein die

schönsten Momente der vergangenen

Fastnachsveranstaltungen zusammengestellt.

Mit traditionellen Mäuschen werden diese an

die Anwohner gegen eine freiwillige Spende

verteilt. Anmelden zu der Aktion können sich

die Baldringer bis zum 09. Februar.

Karnevalssong der Trierer KG Onner Ons

Karneval haben wir uns in der Region in diesem Jahr ein bisschen anders vorgestellt. Im Song der "Peedschestreter" geht es um die Corona-Wirklichkeit und die Problematik den sogenannten Corona-Leugnern.

13.02 Karnevalsverein Kyllburg: Ab 20 Uhr gibt es

hier die Online-Sitzung im Live-Stream. RuckZuck Hermeskeil: Unter dem Motto

„Mit Abstand am besten – Corona wollte uns

nur testen“ bietet der Karnevalsverein

ab 20:11 Uhr ein buntes Programm aus

Büttenreden, Tänzen, Lustigem und auch Nostalgie. Eifel-Karneval-Digital: Karnevalistischer Live-Stream

ab 20:11 Uhr mit Anke Brausch, Reiner Roos und

Elmar Malburg. 22 Karnevalsvereine haben sich

zusammengeschlossen und bringen die

närrische Zeit mit einem bunten Angebot

nach Hause. Unter anderen machen die

Dauner Narrenzunft, der Karnevalsverein

Mehren und die KG Ellscheid bei dem Projekt mit.