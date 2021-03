Das Karl-Marx-Haus in Trier empfängt ab Montag wieder Besucher. Wie das Museum mitteilte, ist der Besuch bis auf weiteres nur mit Voranmeldung möglich. Diese kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Das Stadtmuesum Simeonstift oder das Museum am Dom sind bereits vergangene Woche eröffnet worden. Das Rheinische Landesmuseum in Trier öffnet nach eigenen Angaben am Dientag. Wegen der Corona-Pandemie waren die Museen etwa vier Monate geschlossen.