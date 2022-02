Kardinal Marx: Priester sollen heiraten dürfen

per Mail teilen

Der früherer Trierer Bischof Kardinal Marx ist dafür, dass katholische Priester heiraten dürfen. Das sagte Marx in einem Interview der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag.

Wörtlich sagte Marx in dem Interview: "Es ist falsch, die Möglichkeit, den Zölibat zu leben, einfach auf den Einzelnen abzuladen". Der Zölibat sei "prekär", alleine zu leben, nicht so einfach. "Es wäre besser für alle, die Möglichkeit für zölibatäre und verheiratete Priester zu schaffen", so der Kardinal.

"Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet"

"Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet. Nicht nur aus sexuellen Gründen, sondern weil es für ihr Leben besser wäre und sie nicht einsam wären. Diese Diskussionen müssen wir führen." Auf die Frage, ob er einen Zusammenhang zwischen dieser Einsamkeit und dem sexuellen Missbrauch sehe, antwortete der Münchner Erzbischof: "Pauschal kann man das nicht sagen. Aber diese Lebensform und dieses Männerbündische ziehen auch Leute an, die nicht geeignet sind, die sexuell unreif sind."

Bischöfe in Rheinland-Pfalz kritisierten emeritierten Papst

Vor zwei Wochen wurde in München ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising vorgestellt. Darin wird auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. belastet. Die Bischöfe Bätzing, Ackermann und Kohlgraf kritisierten den ehemaligen Papst und zeigten sich erschüttert.

Zurückhaltender äußerte sich Marx zur Öffnung von Weiheämtern für Frauen. Die Diskussion müsse weiter geführt werden. Er persönlich sei auch "da nicht am Ende". Allerdings seien die Argumente, dass dies nicht gehe, für ihn im Laufe seines Lebens immer schwächer geworden.

Marx: Katholische Sexualmoral hat Verklemmungen erzeugt

"Ich weiß nur, dass wir einen großen Konsens brauchen. Oder man zerbricht das ganze Gebäude." Kritisch bewertete der Münchner Erzbischof die katholische Sexualmoral. Diese habe "viele Verklemmungen erzeugt. Da haben wir Schuld auf uns geladen".

Ihm habe mal ein alter Priester gesagt: "Wenn ich alles wiedergutmachen könnte, was ich im Beichtstuhl angerichtet habe bei dem Thema." Das habe ihn, Marx erschüttert. "Und langsam bekommen wir eine Rechnung, die sich über Generationen hinweg angehäuft hat", fügte er hinzu.