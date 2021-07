Günther Jauch erreicht ein Alter, das früher für den Eintritt in die Rente stand. Jauch aber ist im Fernsehen dauerpräsent und hat sich als Saarwinzer einen Namen gemacht.

Keine Interviews am Geburtstag, schreibt uns Günther Jauch, der Urlaub macht. Die besten Wünsche aus seiner zweiten Heimat, der Saar, folgen ihm. Freunde, Nachbarn und Bekannte lassen es sich nicht nehmen, Günther Jauch zu gratulieren:

Jauch und seine Frau Thea haben das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar 2010 übernommen. Ihr Verhältnis zu ihrer zweiten Wahlheimat ist herzlich. Das Weingut befindet sich seit 1805 in Familienbesitz. Günther Jauchs Großmutter war eine geborene von Othegraven. Ihr Bruder Maximilian hatte das Gut 1925 von seinen Vorfahren Grach-Weissebach übernommen. Als Kind war Günther Jauch oft in Kanzem bei Onkel Max und Tante Maria zu Gast. Er und seine Frau führen das Weingut inzwischen in der 7. Generation. Das Weingut gehört zum renommierten Verband der Prädikatsweingüter, VDP.

Aber wie war das mit der Rente? Jauch selbst sagte in einem Interview zur 1500. Folge von "Wer wird Millionär?", "sicher so lange, wie das Publikum, der Sender und ich selbst Freude daran haben". Ein mögliches Enddatum nannte er aber doch- auf die Frage, ob es die Sendung noch in zehn Jahren geben wird, sagte Jauch: "Das halte ich für unwahrscheinlich".Vielleicht zieht es ihn dann dauerhaft an die Saar. Seinen eigenen Sekt zum Anstoßen produziert er inzwischen auch.