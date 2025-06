per Mail teilen

Teresa Oster, Annalena Niedersberg, Vanessa Herges und Nele Kuhnen haben eine Sache gemeinsam: Sie wollen die neue Mosel-Weinkönigin werden. Im Herbst findet die Wahl statt.

Wer das Zepter als Königin für das Weinbaugebiet an der Mosel übernimmt, entscheidet sich zwar erst Anfang September. Doch bereits jetzt stehen die vier Kandidatinnen fest, die sich um das Amt bewerben und die amtierende Weinkönigin Anna Zens aus Ediger-Eller ablösen wollen.

Drei Frauen studieren, eine arbeitet beim Kreis Bernkastel-Wittlich

Nach Angaben des Vereins Moselwein sind drei der vier Kandidatinnen aktuell Studentinnen. Teresa Oster ist 24 Jahre und studiert Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier im Master. Sie ist seit 2023 Weinkönigin der Gemeinde Kobern-Gondorf im Kreis Mayen-Koblenz.

Annalena Niedersberg, 22, aus Enkirch im Kreis Bernkastel-Wittlich studiert "Weinbau und Oenologie" an der Hochschule Geisenheim. Die 23-jährige Vanessa Herges aus Kinheim im Kreis Bernkastel-Wittlich will Lehrerin für die Fächer Englisch, Politik- und Bildungswissenschaften werden. Fünf Jahre lang war sie zudem Ortsweinprinzessin in ihrer Weinbaugemeinde.

Die 22-jährige Nele Kuhnen aus Bekond im Kreis Trier-Saarburg war bis Anfang Mai Weinkönigin der Römischen Weinstraße in der Verbandsgemeinde Schweich. Sie arbeitet bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Wissen über das Mosel-Weinbaugebiet gefragt

Die Finalistinnen haben sich nach Angaben des Vereins Moselwein im Mai gegen drei andere Bewerberinnen in einem internen Vorentscheid durchgesetzt. Am 5. September müssen die vier Kandidatinnen vor einer Jury und Publikum im Finale zeigen, was sie können und Fachfragen zum Weinanbaugebiet Mosel beantworten.