Polizei findet Weltkriegswaffen in Haus in Gindorf

Experten des Kampfmittelräumdienstes und des Landeskriminalamtes haben am Mittwoch Munition und Waffen aus einem Haus in Gindorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm entfernt.

Die Experten waren vom Erben des Hausbesitzers gerufen worden, der die Munition gefunden hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der im Januar verstorbene Hausbesitzer die Gegenstände gesammelt. Bisher seien vor allem Waffen, Handgranaten und Patronen aus der Zeit der Weltkriege gefunden worden, so die Polizei. Dabei handele es sich in den meisten Fällen um Dekorationsobjekte, von denen keinerlei Gefahr ausgehe.

Polizei: Von Gegenständen ging keine Gefahr für Nachbarn aus

Gefunden wurden laut Polizei aber auch vereinzelte Objekte, die noch Reste von Sprengstoff enthielten und die bei einem Brand möglicherweise hätten detonieren können. Es handele sich dabei aber nicht um militärisch einsatzfähige Waffen oder Munition. Der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Mike Thull, betonte vor Ort, dass für die Nachbarn keinerlei Gefahr bestanden habe. Die Materialien hätten höchstens Schäden innerhalb des betroffenen Wohnhauses anrichten können.

Experten durchsuchen Haus

Das Haus wurde am Mittwoch von Experten durchsucht. Auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm als Waffenbehörde waren vor Ort. Wegen der großen Menge an Munition könne der Einsatz länger dauern, hieß es von Seiten der Polizei. Es könne sein, dass man noch ein bis zwei Tage mit dem Abtransport beschäftigt sei. Mutmaßlich gefährliche Gegenstände werden, so die Polizei, von Fachkräften bewertet und wenn Gefahr bestünde, entschärft. Dann werden Munition und Waffen fachgerecht abtransportiert.