Bei einem Kaminbrand in Nittel ist am Freitagabend Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer beim ordnungsgemäß durchgeführten Schnapsbrennen aus und griff auf das Dach des Mehrfamilienhauses über. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten das Feuer. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.