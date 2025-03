Die Polizei sucht einen Unbekannten, der andere in Umkleidekabinen und Toiletten filmte. Zuletzt in Wittlich. Dort machte er einen Fehler, der ihm zum Verhängnis werden könnte.

Ein bisher unbekannter Mann installierte demnach am 1. Februar 2025 zwischen 10:00 Uhr und 13:15 Uhr eine Minikamera in einer Umkleidekabine der C&A-Filiale in der Schlossgalerie in Wittlich. Die Kamera wurde jedoch von Mitarbeitenden des Bekleidungshauses gefunden und von der Polizei untersucht. Nach Angaben von Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, befinden sich allerdings keine intimen Bilder von Kunden auf dem Material.

Täter beging einen Fehler in der Umkleidekabine

Den Beamten fiel allerdings auch auf, dass dieselbe Kamera zuvor bereits in einer Zugtoilette befestigt war. Mehrere Personen sollen ohne ihr Wissen gefilmt worden sein. Die Aufnahmen müssen in einem Zug in der Region Trier entstanden sein. Laut Angaben der Polizei ist in den Aufnahmen eine Durchsage auf dem Schweicher Bahnhof zu hören.

Auf dem Material aus der Wittlicher C&A Filiale ist der mutmaßliche Täter zu sehen. Offenbar filmte sich der Mann aus Versehen selbst mit der Kamera, als er sie mit doppelseitigem Klebeband in der Umkleidekabine in Wittlich installierte. Polizeisprecher Konz spricht von Bildern in hoher Qualität, gestochen scharf wie auf einem Passbild.

Ob der mutmaßliche Täter aus der Region Trier stammt oder ein Durchreisender ist, daüber kann derzeit nur spekuliert werden. Was auffällt: die Kamera ist nicht aus der Ferne steuerbar. Der mutmaßliche Voyeur plante sie wohl später selbst abzubauen.

Fraglich bleibt, warum die Polizei erst anderthalb Monate nach dem Fund des Materials an die Öffentlichkeit geht. Die Datenschutzrichtlinien seien sehr streng. Eine Fahndung mit Bild in der Öffentlichkeit sei erst möglich, wenn alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, erläutert Uwe Konz.

Polizei bitte um Mithilfe

Die Kripo Wittlich ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und sucht Zeugen.

Wer den Mann kennt oder sonstige Angaben zur Sache machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 06571/926110 melden oder eine Email an KIWittlich.K42@polizei.rlp.de schreiben.