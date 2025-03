Kamera in Umkleide versteckt

Ein Mann soll in Wittlich in einem C&A-Geschäft eine Kamera in einer Umkleidekabine versteckt haben. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei einen Verdächtigen gefunden.

Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Voyeur war offenbar erfolgreich. Ein Zeuge brachte die Polizei auf die richtige Spur. Die Beamten fanden den gesuchten 38-Jährigen eigenen Angaben nach in Wittlich. Er soll am 1. Februar eine Minikamera in einer Umkleidekabine der C&A-Filiale in der Wittlicher Schlossgalerie versteckt haben. Ein Mitarbeiter des Geschäfts habe sie entdeckt. Kamera vorher im Zug angebracht Nach Polizeiangaben befanden sich auf dem Material der Kamera keine intimen Bilder von Kunden. Den Beamten fiel allerdings auch auf, dass dieselbe Kamera zuvor bereits in einer Zugtoilette befestigt war. Mehrere Personen sollen ohne ihr Wissen gefilmt worden sein. Die Aufnahmen müssen in einem Zug in der Region Trier entstanden sein. Darauf ist der Polizei zufolge eine Durchsage vom Schweicher Bahnhof zu hören. Mutmaßlicher Täter filmte sich selbst Auf dem Material aus der Wittlicher C&A-Filiale ist der mutmaßliche Täter zu sehen. Offenbar filmte sich der Mann aus Versehen selbst mit der Kamera, als er sie mit doppelseitigem Klebeband in Wittlich installierte. Eifel/Mosel/Hunsrück Neues Angebot des SWR Studios Trier Nachrichten aus der Region Trier jetzt auf WhatsApp lesen Das SWR Studio Trier ist jetzt auch auf dem Messenger-Dienst WhatsApp aktiv. Dort finden Sie regionale Nachrichten von Mosel und Saar, aus der Eifel, Hunsrück und Hochwald. Die Polizei spricht von Bildern in hoher Qualität, gestochen scharf wie auf einem Passbild. Der Verdächtige bestreitet laut Polizei die Tat. Es werde nun gegen ihn ermittelt.