Kältebus in Trier für Wohnungslose fährt wieder

Seit dieser Woche ist in Trier wieder der sogenannte Kältebus für Wohnungslose und Menschen in sozialen Notständen unterwegs. Der Kleinbus fährt nach Angaben der Caritas viermal in der Woche – bei Bedarf auch häufiger

Mit dabei in ihrem Bus haben die Streetworker von Caritas und Stadt Trier warme Getränke, Suppe, Teilchen – aber auch Winterkleidung, Decken und Isomatten. Unterstützt würden sie von etwa zehn Ehrenamtlichen . Das Angebot sei auch schon im vergangenen Winter gut angenommen worden. Offiziell sei der Kältebus in diesem Jahr bis in den Mai gefahren. Aber auch danach habe es Bedarf gegeben. An heißen Tagen seien kalte Getränke und Sommerkleidung ausgegeben worden. Der Kältebus hält in Trier in der Saarstraße, an der Treviris Passage und am Hauptbahnhof.