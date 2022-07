Das Verwaltungsgericht Trier hat eine JVA-Beamtin aus dem Dienst entfernt, unter anderem, weil sie sich wiederholt geweigert hatte, sich an Corona-Maßnahmen zu halten. Das Gericht gibt damit einer Klage des Landes Rheinland-Pfalz gegen die Frau Recht.

Den Angaben zufolge hatte die Frau sich wiederholt geweigert, sich am Arbeitsplatz zu testen. Darüber hinaus soll sie Gefangene vor einer Corona-Impfung gewarnt und die staatlichen Maßnahmen unter anderem als Propaganda und gezielte Angst- und Panikmache bezeichnet haben. Die Richter sehen darin ein schweres Dienstvergehen: Beamte sind an Recht und Gesetz gebunden, daher habe es der Frau nicht zugestanden, sich über wissenschaftlich gerechtfertigte und gesetzlich verankerte Corona-Schutzmaßnahmen hinwegzusetzen. Da sie keine sachliche Kritik an den Maßnahmen geäußert habe, seien ihre Aussagen auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.