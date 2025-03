Ashley Gertung aus Niederwörresbach wird vermisst

per Mail teilen

Die 13-jährige Ashley Gertung aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Niederwörresbach wird vermisst. Die Jugendliche war dort erst seit drei Tagen untergebracht.

Am vergangenen Samstag wurde Ashley Gertung zuletzt in der Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Birkenfeld gesehen. Ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt hat sie laut Polizei in Saarbrücken. Demnach könnte sie sich durchaus auch im Saarland bzw. im Raum Saarbrücken aufhalten.

Vermutlich sei die Jugendliche freiwillig unterwegs, eine mögliche Eigengefährdung könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Hinweise zu Ashley Gertung an die Polizei Idar-Oberstein

Ashley Gertung wird wie folgt beschrieben: 168 cm groß, schlank, schulterlanges, schwarzes Haar, bekleidet mit weißen Schuhen, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover (Hoodie).

Zeugen sollen sich per Telefon unter der Nummer 06781-5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein melden.