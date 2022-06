Ein 18-Jähriger hat Samstagnacht versucht, gewaltsam in eine Diskothek in Bitburg zu gelangen. Laut Polizei besteht gegen den Mann ein Hausverbot. Als ihm deshalb der Zutritt verweigert wurde, habe er mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen Mitarbeiter der Diskothek eingestochen. Der Mann wurde laut Polizei an der Hand verletzt. Der 18-Jährige kam in Polizeigewahrsam.