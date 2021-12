Ein neunjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in Trier-Olewig von einem Hund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge von dem Hund angesprungen und in den Knöchel gebissen.

Der Junge sei mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg parallel zur Caspar-Olevian-Straße unterwegs gewesen, so die Polizei. Als ihm eine Personengruppe mit einem Hund entgegenkam, stieg der Junge ab, um der Gruppe Platz zu machen. Hund springt Jungen an Der Hund sprang dann unvermittelt in Richtung des Jungen und biss ihm in den Knöchel. Der Biss des Hundes sei so heftig gewesen, dass eine offene Wunde entstand, so die Polizei. Die Gruppe, die mit dem Hund unterwegs war, habe die Schmerzensschreie des Kindes ignoriert und sei einfach weitergegangen, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Hundebiss - was tun? Wenn jemand von einem Hund gebissen wurde, gilt es zunächst einmal, die Kontaktdaten des Halters herauszufinden. Außerdem sollte man sich die Daten möglicher Zeugen geben lassen. Wer Zettel und Stift dabeihat, kann den Ablauf des Vorfalls - wie bei einem Autounfall - in ein paar Sätzen aufschreiben und sich das vom Halter als richtig unterschreiben lassen. Die Biss-Spuren sollte man fotografieren und einen Arzt aufsuchen. Hundebisse können gefährlich sein, sie können sich entzünden durch Bakterien, die unter die Haut gebracht werden. Wenn sich ein Hundehalter nicht kooperativ zeigt, sollte man die Polizei rufen. Beißt der eigene Hund einen anderen Menschen, kann das eine Straftat sein. War der Hundehalter besonders nachlässig beim Beaufsichtigen des Hundes, kann der Biss eine fahrlässige Körperverletzung darstellen. Hat er den Hund willentlich auf jemanden gehetzt, kann das sogar eine gefährliche Körperverletzung sein. Zerreißen Hemd oder Hose beim gewollten Hundeangriff, ist das außerdem eine Sachbeschädigung. (Quelle: SWR Radioreport Recht) Polizei sucht Halterin des Hundes Laut Polizei könnte es sich bei dem Hund um einen Jack Russell Terrier mit weißem Fell und braunen Flecken handeln. Der Hund sei von einer etwa 50 Jahre alten Frau mit rötlichen, kurzen Haaren gehalten worden, die mit einer Jugendlichen und zwei Kindern unterwegs gewesen sein soll. Die Polizei Trier bittet Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zu dem Vorfall machen können, sich zu melden. Telefon: 0651-9779/5210