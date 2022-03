12jähriger Junge löscht Waldbrand

Ein 12jähriger Junge hat am Freitagnachmittag in Trier einen Waldbrand gelöscht. Das teilte die Trierer Berufsfeuerwehr mit. Die Feuerwehr war von Passanten alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte an der Stelle ankamen, war das Feuer schon weitgehend gelöscht. Der 12jährige Junge hatte seine Gummistiefel immer wieder an einem Bach mit Wasser gefüllt und so das Feuer unter Kontrolle gebracht. Laut Berufsfeuerwehr hatten ursprünglich 100 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Die Berufsfeuerwehr hatte schließlich nur noch Nachlöscharbeiten zu erledigen. Die Feuerwehr warnt vor der derzeit wegen der anhaltenden Trockenheit bestehenden Waldbrandgefahr.