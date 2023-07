Junge stürzt in Luxemburg in Schlucht und stirbt

per Mail teilen

Am Wochenende ist ein Junge im luxenburgischen Berdorf in eine Schlucht gestürzt. Laut Polizei starb er.

Am späten Sonntagnachmittag stürzte ein 9-jähriger Junge in Höhe einer Aussichtsplattform Teufelsinsel bei Berdorf im Müllerthal mehrere Meter in die Schlucht. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen.

9-Jähriger stirbt vor Ort

Die gerufenen Rettungsdienste hätten den schwer verletzten Jungen noch versorgt, doch dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Die Familienangehörigen würden vom groupe de support psychologique (GSP), einem Kriseninterventionsteam, betreut.

Die Staatsanwaltschaft habe unterdessen einen Mess- und Erkennungsdienst beauftragt, den Fall zu untersuchen.

Teufelsinsel als beliebtes Ausflugsziel

Die Aussichtsplattform Teufelsinsel gilt als beliebtes Ausflugsziel für die Menschen rund um Trier. Berdorf liegt rund 30 Kilometer von Trier entfernt, direkt an der deutsch-luxemburgischen Grenze.