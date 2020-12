per Mail teilen

Mehr als ein Drittel der Frauen, die zurzeit die Hilfe des "Café Haltepunkt" in Trier in Anspruch nehmen, sind zwischen 18 und 29 Jahre alt. Das teilte eine Sprecherin des Sozialdienstes katholischer Frauen mit. Vielen jungen Frauen sei Corona-bedingt die Ausbildung weggebrochen. Entweder hätte sie ihre Lehre gar nicht erst starten können oder der Ausbildungsbeginn habe sich verzögert. Ein weiteres Problem: Anträge bei Behörden brauchen ebenfalls länger – zum Beispiel bei Visa-Angelegenheiten oder dem Arbeitslosengeld. Dies habe letztlich dazu geführt, dass viele Frauen ihre Mieten nicht mehr zahlen konnten. Im Café Haltepunkt in Trier finden hilfsbedürftige Frauen Unterstützung. Sie können dort eine Weile bleiben und übernachten.